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25.06.2019
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde dört şerit 51 gün kapalı

birgun.net birgun.net

Fatih Sultan Mehmet köprüsündeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında 4 şerit kapatılacak. Ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “boğaz geçişlerini sağlamada İstanbul ulaşımının can damarı olan köprülerin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ana Halat Semer Bölgesi Geçiş Takviyesi ve FSM Köprüsü Ankrajlarının Su Drenajı Yapım İşi” sürdürülüyor.

Bu kapsamda, FSM Köprüsü’nde mevcut eski asfalt kaldırılıp, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesiyle köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecek.

ULAŞIM 2 ŞERİTTEN DEVAM EDECEK

İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmaların 27 Haziran’da başlayarak 17 Ağustos’ta tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar sırasında FSM Köprüsü’nün Avrupa-Asya istikametindeki (Güney platform) 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2’şer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanacak. Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan 2’şer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.

Gerekli önlemlerin alınacağı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

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