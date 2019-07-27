28.2 C
Istanbul
27.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Fatih'te cinayet: Otel odasında ölü bulundu

Fatih’te cinayet: Otel odasında ölü bulundu

birgun.net birgun.net

İstanbul Fatih’te Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican (62) sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mimar Kemalettin Mahallesi Abuhayat Sokak’taki otelde çalışan bir işçi, patronu Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican’ın odada kolları koli bandıyla bağlı bir şekilde yerde hareketsiz yattığını gördü.

Durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Endican’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Endican’ın yastıkla boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Oteldeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin, çalışması sürüyor.

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,623AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Fatih’te cinayet: Otel odasında ölü bulundu

birgun.net -
İstanbul Fatih'te Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican (62) sahibi olduğu otelin...
Devamını Oku

ÖDP Aydın İl Örgütü: “Topraklarımızı şirketlerin istilasından kurtaralım”

BİRGÜN İZMİR -
Jeotermal Enerji Santralleri’nin (JES) yoğunlaştığı illerin başında gelen Aydın’da, 156 bin 824...
Devamını Oku

Sosyal medyada doğa katliamı tepkisi: #KazdağlarıHepimizin

birgun.net -
Sosyal medyada başlatılan #KazdağlarıHepimizin etiketi ile maden çıkarma faaliyetleri kapsamında binlerce ağacın kesilmesine...
Devamını Oku

Behzat Ç.’nin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı

birgun.net -
BluTV özel yapımı olarak 6 yıl aradan sonra yepyeni bölümleriyle seyircilerle buluşan...
Devamını Oku

Dosya takibi için gittiği adliyede gözaltına alındı: “Adaleti Saray’ın emrine vermişler”

birgun.net -
Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan, AKP'li...
Devamını Oku

Munzur Dağları’nın tamamı maden sahası ilan edildi!

birgun.net -
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük,...
Devamını Oku

CHP’nin 7 ilkesinin yer aldığı çerçevenin ilki İmamoğlu’na

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarının binalarına asması...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu ‘tek adam’ dedi, Bahçeli kendi sözlerini unutup Erdoğan’a kalkan oldu

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşekkür ziyaretleri kapsamında bugün Amasya’da miting düzenledi....
Devamını Oku

Ali Koç: Transfer daha bitmedi

birgun.net -
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulu toplantısında yapılacak transferlerle ilgili bilgiler verdi.
Devamını Oku

İtalya’da ‘memelere özgürlük günü’ protestosu

birgun.net -
İtalya'da cinsiyetçiliğe ve kadınların giyim kuşamlarıyla yargılanmasına karşı “memelere özgürlük” kampanyası düzenleniyor....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi