Fatura öğretmene kesildi

Kaldırılacağı yönündeki tartışmalar bir süredir devam eden pedagojik formasyon, MEB Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı’nın Anadolu Üniversitesi’nde katıldığı toplantıda yeniden gündeme geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin bir bölümünün iyi okullarda eğitim gördüğünü, bir bölümünün, “Biz bu işi yaparız da şöyle böyle” dediğini söyleyen Safran, 300 bin öğretmenin ise tamamen umudu kestiğini belirterek “Kuma saplanan araç gibi patinaj yapıyorlar” dedi. Eğitim fakültesindekilerin pedagojik formasyona verdiği emeğin yarısını öğretmen eğitimine vermelerini istediklerini anlatan Safran, “Bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyoruz” diye konuştu.

SORUNLARI ARTIRIR

Safran’ın sözlerine tepki gösteren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Öğretmen alımında pedagojik formasyon aranmayacak ise öğretmen alma kriterine kim nasıl karar verecek?” diye sordu. Aydoğan, yalnızca alan bilgisinin ve genel kültürün öğretmen olmak için yeterli olamayacağını belirterek “Bu karar, atama bekleyen öğretmen sayısını azaltma isteğinden ibaret bir adımsa, var olan sorunu çözmek bir yana daha da çözümsüz hale getirir” ifadesini kullandı.

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Pedagojik formasyonun kaldırılacağı yönündeki kararın açıklama şeklinin kaygılarını artırdığını ifade eden Aydoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir MEB bürokratı, elinde bilimsel veri olmadan öğretmenleri nasıl sınıflandırır? MEB, iktidarın eğitim politikasının uzantısı olarak sürekli öğretmenler arasında, ‘Başarısızlar, isteksizler, başarılılar’ sınıflandırmasıyla algı oluşturmaya çalışıyor.”