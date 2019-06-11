Fayton çektirilen at yorgunluktan yere yığıldı

Bolu’nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı’nda, fayton çektirilerek işkence edilen atın yorgunluktan düşmesi ve fayton şoförünün kaldırmak için hayvanı çekmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Doğa harikası Abant Tabiat Parkı’nda ziyaretçilerin gezdirilmesi için kullanılan faytonu çeken 2 attan 1’i, yorgunluktan yere düştü. Faytonun önüne yığılan atı, şoför kaldırmaya çalıştı. At, çekilerek, kaldırılmak istenince acı içinde kişneyerek, yerden kalkmaya çalıştı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.