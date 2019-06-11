23 C
Istanbul
11.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Fayton çektirilen at yorgunluktan yere yığıldı

Fayton çektirilen at yorgunluktan yere yığıldı

birgun.net birgun.net

Bolu’nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı’nda, fayton çektirilerek işkence edilen atın yorgunluktan düşmesi ve fayton şoförünün kaldırmak için hayvanı çekmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Doğa harikası Abant Tabiat Parkı’nda ziyaretçilerin gezdirilmesi için kullanılan faytonu çeken 2 attan 1’i, yorgunluktan yere düştü. Faytonun önüne yığılan atı, şoför kaldırmaya çalıştı. At, çekilerek, kaldırılmak istenince acı içinde kişneyerek, yerden kalkmaya çalıştı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,587AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Fayton çektirilen at yorgunluktan yere yığıldı

birgun.net -
Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda, fayton çektirilerek işkence edilen atın yorgunluktan...
Devamını Oku

İmamoğlu projelerini anlatıyor

birgun.net -
İstanbul halkının oyları ile İBB Başkanı seçilen ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK)...
Devamını Oku

Türkiye, 457 ışık yılı uzaklıktaki yıldız ve gezegenine isim arıyor

birgun.net -
Uluslararası Astronomi Birliğinin (IAU) 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında Türkiye, 457 ışık yılı...
Devamını Oku

Son 250 yılda 600’a yakın bitki türünün nesli tükendi

birgun.net -
İngiltere'deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri ile İsveç'teki Stockholm Üniversitesi'nin ortak araştırmasına göre son...
Devamını Oku

Mordoğan ve Foça’ya İZDENİZ seferleri başlıyor

BİRGÜN İZMİR -
Deniz ulaşımında yeni gemilerle birlikte hızlı, konforlu ve güvenli yolculuk dönemini başlatan İzmir...
Devamını Oku

AYM’den Berkin Elvan başvurusuna ret

HABER MERKEZİ -
Anıl AtaşAnayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Direnişi sırasında...
Devamını Oku

Bahçeli’nin ‘Kürdistan’ tepkisine Yıldırım’dan yanıt: İttifakımıza zarar veremez

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Kürdistan"...
Devamını Oku

E3 Oyun Fuarı kapılarını açtı

birgun.net -
ANIL ATAŞVideo oyunları dünyasının en büyük fuarlarından...
Devamını Oku

TAKSAV Kadıköy’de önemli etkinlik: 15-16 Haziran’ın izinde yeni direniş modelleri

birgun.net -
Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Türkiye işçi sınıfının en...
Devamını Oku

Sokak röportajında konuşan kadın: Millet uzaya çıkıyor, biz daha ‘Muratgilin damı’ndan atlayamadık

birgun.net -
23 Haziran'da yapılacak olan İBB seçimlerine ilişkin Yurttaş TV'ye konuşan kadının sözleri...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi