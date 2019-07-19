Fazıl Say’dan resital

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, önceki akşam ENKA Kültür Sanat’ın 31. Yıl Açıkhava Buluşmaları kapsamında sahnedeydi. Baladlarını, Beethoven’ın Ayışığı Sonatı’nı ve kendi bestesi Truva Sonatı’nı çalan Say, ayakta alkışlandı.

Günler öncesinden biletleri tükenen konseri 900’ü aşkın kişi dinledi.

Say, konserin açılışını Nazım, Kumru, Ses ve İstanbul’da Bir Kış Sabahı isimli baladlarıyla yaptı. Say ayrıca Beethoven’ın Ayışığı Sonatı eserini de çaldı.

Konserin son bölümünde prömiyeri geçen yıl Çanakkale’de gerçekleştirilen “Truva Sonatı”nı çalan Say, yaklaşık 40 dakika boyunca dinleyicileri büyüledi. Konser bitiminde dakikalarca alkışlanan Say, piyanosuyla İzmir Marşı’nı çaldı.