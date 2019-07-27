FCA elektrikliye 5 milyar avro yatırım yapacak

Ersoy Yaşar / Oto Safari

Fiat 500 BEV (Bataryalı Elektrikli Araç) modeli için açılacak yeni üretim hattında bin 200 kişi çalışacak. 2020’nin ikinci çeyreğinde üretime başlayacak olan üretim hattı, yılda 80 bin adetlik araç üretim kapasitesine sahip olacak. 200 robotun görev yapacağı duyurulan üretim tesisindeki gövde üretim hattında elektrikli otomobil üretecek olan robotun isminin ise Comau olduğu açıklandı. Hattın ön üretimine ise yıl sonunda başlanması planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan FCA- EMEA COO’su Pietro Gorlier, “Mirafiori, bugün hâlâ faaliyette olan Avrupa’nın en eski otomotiv fabrikalarından biri. Fiat 500 BEV, Mirafiori yatırım planlarımızın ilk aşamasını temsil ediyor. Bu projeyi Levante ve diğer Maserati modelleri takip edecek. Ayrıca iş planımızda farklı modeller de yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Yatırım 3 yılda 5 milyar avro’ya ulaşacak

Bu adım, şirketin 2019-2021 dönemine yönelik geniş kapsamlı yatırım planının sadece bir parçasını oluşturuyor. Grup, önümüzdeki süreçte önemli oranda yenilenmiş veya tamamen yeni 13 model dışında; var olan bir modelin elektrikli veya tamamen yeni elektrikli modeli de olmak üzere yeni modellere toplam 5 milyar avro yatırım yapacak. EMEA Bölgesi’nde otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanmasıyla ilgili tüm faaliyetleri koordine etmekten sorumlu bir e-Mobilite birimi de kuran FCA, ayrıca yakın zamanda enerji çözümleri sunan şirketler olan Enel X ve Engie ile anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalar, grubun herhangi bir markasının elektrikli aracını satın alan ve kullanan müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracak çözümler sunacak.

Elektrikli Ducato 2020’de yola çıkacak

Markanın ticari araç gamını kapsayan ‘Professionel’ serisinin üyesi olan Ducato’nun elektrikli versiyonu ise 2020’de yollarda olacak. Elektrikli model, geleneksel motorlu versiyonlar ile aynı yük taşıma kapasitesine sahip olacak ve bin 950 kilogramlık yük taşıma kapasitesine sahip olacak.