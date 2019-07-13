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13.07.2019
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Federer-Nadal maçında kitap okuyan çocuk gündem oldu

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11 yıl aradan sonra karşı karşıya gelen Federer-Nadal maçı esnasında tribünlerde yer alan küçük bir çocuğun kitap okuması dikkati çekti.

Dün Roger Federer – Rafael Nadal arasında gerçekleşen Wimbledon yarı final maçı esnasında izleyiciler arasındaki bir çocuğun kitap okurken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcıların bir kısmı bilet fiyatlarının yaklaşık 50 bin TL olduğu heyecanlı turnuvada çocuğun dikkatinin nasıl dağılmadığına dikkati çekerken bir kısmı da “Dünyanın en ilgi çekici kitabını okuyor olmalı” yorumunu yaptı.

NY Daily News‘da yer alan habere göre, çocuğun okuduğu kitabın “Viking Myths & Sagas” olduğu ortaya çıktı.

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