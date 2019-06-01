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01.06.2019
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Feministin çantasında ‘Karanlığı delenler’ var

birgun.net birgun.net

Geçen çarşamba günü İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi’nde görülen bir duruşmada hakim Mehmet Yoylu, avukatın etek boyunun kısa olduğunu, etiğe aykırı olduğunu söyleyerek bunları duruşma tutanağına geçirdi. Üstelik hakim mahkeme kürsüsünden “Müslüman bir ülkede yaşıyoruz yakışıyor mu?” diye sordu! Bir önceki hafta perşembe günü Yargıtay, Nevin Yıldırım’ın aldığı müebbet hapis cezasını onadı. Nevin’e ne haksız tahrik indirimi yapıldı ne de iyi hal. Şule Çet davasında, Şule’nin maddi durumu, neden çalıştığı, hangi saatte nerede olduğu yani hayatı sorgulanmak istendi; Şule hayatta değildi, failleri ise mahkeme salonunda pervasızca “istesem burada olmazdım”, “kızınıza sahip çıksaydınız” diyebiliyorlardı!

O YARGIYI DAĞITAN KİM?

Nevin’in 2015’teki ilk duruşması Isparta Yalvaç’tadı. Davayı izleyen, Nevin’e destek veren kadınlara polis saldırdı, darp etti, adliyeden çıkarttı. Başsavcı ise “burası benim adliyem” diyerek bu emri verdiğini söyledi! “Onun adliyesi, onun adaleti!” Yani kim o mahkeme kürsüsünden yargı dağıtan? ‘Etek ölçer’ cetveliyle bir kadın avukatı taciz eden, kamu hizmeti veren avukatın görevini yapmasını engelleyen kadın düşmanlığı. Anayasasında laiklik olan bir ülkede, mahkeme kürsüsünden “Müslüman ülkede yakışıyor mu?” diyen gericilik. Tuzsuz yemekte ağır tahrik, kravatta iyi hal bulan; hayatını savunmak için kendisini tecavüze maruz bırakan adamı öldürmek zorunda kalan Nevin’e indirimsiz müebbet veren erkek adalet.

GERİCİLİKLE BESLENMİŞ ERKEKLİK

Mahkeme salonlarından bir ülkenin fotoğrafı çekiliyor ya da şöyle söyleyelim ülkeyi kendi kadrajlarından ibaret kılmak isteyenler özçekim yapıyor. İktidarın toplumsal yaşamı, eğitimden sağlığa tüm kamuyu dini kurallara göre düzenleme çabaları; kadına yönelik şiddeti, tacizi, tecavüzü meşrulaştıran söylem ve uygulamalar; istismarı aklama tasarısını mecliste tartışmaya kalkışanlar; doğum kontrolünden boşanma hakkımıza her alana dair bir fetvası olanlar; gericilikle beslenmiş, motive edilmiş erkeklik bu fotoğrafta en önden poz veriyor. E o kadraja sığmayanların mücadelesi ve direnci nefes aldıran şey. Hep beraber gördük cübbeli ‘etek-ölçer’e daha o anda haddi bildiriliyor, kadınlar gerçek adalet talebinden vazgeçmeden davaları takip ediyor, dayanışmanın gücünü kamuoyu yaratarak, birbirlerine sahip çıkarak gösteriyorlar. Elbette sadece dava takiplerinde, sosyal medyada değil; hayatın her alanında bu kadraja sığmayacağımızı vurguluyor oluşumuz önemli. Yaşanan her olay bir toplumsallığı temsil ediyor. Bu kuşatmayı kırmak ise toplumun tüm dokularına sızan bu karanlık fotoğrafı tersine çevirebilmek, yeni bir toplumsallığı inşa edebilmekle mümkün.

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