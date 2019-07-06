AKP iktidarı, toplumsal yaşamı dizayn etmek için uzun süredir eşitsizlik temelli ve fıtrat söylemine dayalı bir cinsiyet rejimi örüyor. Bu rejim ile kamusal hayatta cinslerin rolünü ve karşılaşma biçimlerini değiştirmek hedefleniyor.

Şimdiye kadar eğitim müfredatında yapılan değişiklikler, imzalanan protokoller, eğitimin ve eğitimin parçası olan yurt gibi yerlerin tarikat, cemaat ve dini vakıflara devredilmesi ve okulun artık bir kültürel alan olarak dinin belirleyiciliği altına girmesi kısacası laik eğitimin tasfiyesi ile eğitim bunun en görünür örneği oldu.

Fiilen okullarda karma sosyalleşmeye dayalı hayatın kendisinin ortadan kaldırılması okulların birçoğunun imam hatipleştirilmesiyle gerçekleştirildi. Şimdi ise Erdoğan cinsler arası en önemli karşılaşma mekânı olan okullarda karma eğitimi kaldırmayı, ‘kadın üniversiteleri’ hatta liseleri kurmayı tartışıyor. Kadın ve erkeğin fıtratları gereği eşit olamayacağını temel alan siyasal İslam, toplumsal yaşamı mekânsal ve bedensel ayrışma üzerine kurarken kamusal alanı, yasaları yeniden düzenliyor.

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Aladağ’da kız çocuklarının üzerine kilitlenen kapının benzerlerini her yerde hepimizin üzerine kilitlemeye çalışanlara karşı eşitlik, özgürlük ve laiklik mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz! Bu nedenle bu hafta çantamızda karma eğitim düşmanlarına memleketi dar edecek inat var.