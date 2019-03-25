Fenerbahçe büyük kampanyaya hazır

Fenerbahçe’nin Nisan ayında başlatacağı kampanya için başkan Ali Koç’un stratejisi hazır.

Koç, birçok iş adamından yüksek meblağ ile katılım sözü aldı.

Sponsorluk anlaşmaları ile kulübe önemli nakit girdisi sağlayan Başkan Ali Koç, en büyük meblağı da kendi cebinden koyacak.

Kampanyaya önemli ölçüde taraftar katılımı şartı koyan UEFA’yı ikna etmek için de çalışmalar sürüyor.

Geniş katılımla bu şartı sağlamayı hedefleyen sarı lacivertliler, UEFA’dan ceza almamak için Mayıs’a kadar 90 milyon euro olan borcu, 30 milyona indirmenin de hesaplarını yapıyor.

Bu kampanya ile başlangıçta 60 milyon euro’yu kasasına koymayı hedefleyen yönetim, gelişmeler sonrasında çıtayı yükseltti.

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İlk aşamada bu miktarı toplayarak Finansal Fair Play sorununu aşmayı hedefleyen sarı lacivertliler, daha yüksek miktarın elde edilmesi durumunda da mali olarak rahatlayacak.

Proje, UEFA tarafından yeterli görülmez ya da amaca ulaşılamazsa Fenerbahçe’nin transfer yasağı veya Avrupa’dan men cezası gibi yaptırımlara karşı karşıya kalması söz konusu.