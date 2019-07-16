Fenerbahçe’nin fırsat transferi Batshuayi olacak

Fenerbahçe, Premier Lig’de yaz transfer döneminin sonu olan 8 Ağustos’a kadar Chelsea’de kalması halinde ünlü Belçikalı yıldız Michy Batshuayi’yi kiralamak için düğmeye basacak.

Takvim’in haberine göre Lampard’ın yeni sezon planlarında yer almayan Belçikalı forvet için, sportif direktör Comolli, Chelsea’ye kiralama teklifinde bulunacak.

Yönetimin bu transferle ilgili tüm mali hazırlıkları yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla Premier Lig’de 11 maça çıkan Batshuayi, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.