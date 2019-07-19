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19.07.2019
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Fenerbahçe için Diego Costa iddiası

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Fenerbahçeliler bugün 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutlayacak. Bu anlamlı günde, yönetimin transfer bombalarını bir bir patlatacağı beklentisi var.

Üstelik tüm dünyada büyük ses getirecek müthiş bir yıldızın da açıklanacağı iddiası bir süredir konuşuluyordu. Aleksandar Kolarov, Luiz Gustavo ve Yevhen Konoplyanka’yı bitirme aşamasına gelen yönetimin asıl sürprizinin ise Diego Costa olduğu öne sürüldü.

Sponsor desteği

Fanatik’te yer alan habere göre, Brezilya asıllı ispanyol golcünün Atletico Madrid’den ayrılma ihtimali yüksek. Sarı-Lacivertliler’in hedefinin, Diego Costa’yı kiralamak olduğu iddia edildi. Dünyaca ünlü forvetin Atletico’da maaşı 7.6 milyon avro. Bu rakam Fenerbahçe için fazlasıyla yüksek ancak ücretin yarısının bir sponsor tarafından karşılanarak Costa’ya çubuklu formanın giydirileceği kaydedildi.

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