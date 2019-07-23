29.3 C
Istanbul
23.07.2019
Anasayfa SPOR "Fenerbahçe ile Kjaer için görüştük"

“Fenerbahçe ile Kjaer için görüştük”

birgun.net birgun.net

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Nemanja Gudelj’in transferi için yapılan basın toplantısında, Simon Kjaer’in transferi için Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı.

NTV Spor’un aktardığına göre, İspanyol ekibi Sevilla’nın Monchi lakaplı sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, Nemanja Gudelj’in transferi için düzenlenen basın toplantısında transferle ilgili açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe’nin gündemindeki Simon Kjaer için de konuşan Monchi, Danimarkalı stoper için sarı-lacivertli ekiple görüştüklerini kaydetti. 

“Simon Kjaer için bazı teklifler var” diyen Monchi, “Fenerbahçe ile 3 hafta ya da 1 ay öncesine kadar bir görüşmemiz olmuştu. Ancak, 15 gündür Fenerbahçe ile bir temasımız yok” ifadelerini kullandı. 

“Simon Kjaer için bazı teklifler var” diyen Monchi, “Fenerbahçe ile 3 hafta ya da 1 ay öncesine kadar bir görüşmemiz olmuştu. Ancak, 15 gündür Fenerbahçe ile bir temasımız yok” ifadelerini kullandı. 

İlginizi çekebilir:  Adriano'nun yeni takımı belli oldu

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,535AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

“Fenerbahçe ile Kjaer için görüştük”

birgun.net -
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Nemanja Gudelj'in transferi için yapılan basın toplantısında, Simon...
Devamını Oku

Pucca’ya verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

birgun.net -
Mahkeme, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" gerekçesi ile...
Devamını Oku

Erdoğan’a hakaret yarışmasında birinci olan başbakan: Boris Johnson

birgun.net -
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine getirilen ve yeni başbakan olan Boris Johnson dikkat...
Devamını Oku

Varlık Fonu’ndan Milli Piyango İhalesi duyurusu

birgun.net -
Türkiye Varlık Fonu tarafından (Milli Piyango İhalesi) haziran itibarıyla başlayan ihale sürecinde...
Devamını Oku

Yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

birgun.net -
Denizli'nin Çameli ilçesinde, çuvalın içine koyup ormanlık alana bırakılan 4 yavru köpekten...
Devamını Oku

Aslan Kral’dan vizyona girdiği hafta hasılat rekoru

birgun.net -
Disney'in 1994 yılında gösterildikten sonra bir ikon haline dönüşen animasyon filmi Aslan...
Devamını Oku

Alparslan Kuytul hakkında yeni dava: 20 yıla kadar hapis istendi

birgun.net -
Adana'da, Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul...
Devamını Oku

Trans kadın Didem Akay yaşamına son verdi

birgun.net -
Trans kadın Didem Akay’ın intihar ederek yaşamına son verdiği bildirildi.
Devamını Oku

MSB: Türkiye ile ABD güvenli bölge çalışmalarına başladı

birgun.net -
Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik...
Devamını Oku

Plajda şezlong kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

birgun.net -
Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen olayda çay bahçesinde silahlı çatışma çıktı. 3...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi