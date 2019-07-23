“Fenerbahçe ile Kjaer için görüştük”

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Nemanja Gudelj’in transferi için yapılan basın toplantısında, Simon Kjaer’in transferi için Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı.

NTV Spor’un aktardığına göre, İspanyol ekibi Sevilla’nın Monchi lakaplı sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, Nemanja Gudelj’in transferi için düzenlenen basın toplantısında transferle ilgili açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe’nin gündemindeki Simon Kjaer için de konuşan Monchi, Danimarkalı stoper için sarı-lacivertli ekiple görüştüklerini kaydetti.

“Simon Kjaer için bazı teklifler var” diyen Monchi, “Fenerbahçe ile 3 hafta ya da 1 ay öncesine kadar bir görüşmemiz olmuştu. Ancak, 15 gündür Fenerbahçe ile bir temasımız yok” ifadelerini kullandı.

“Simon Kjaer için bazı teklifler var” diyen Monchi, “Fenerbahçe ile 3 hafta ya da 1 ay öncesine kadar bir görüşmemiz olmuştu. Ancak, 15 gündür Fenerbahçe ile bir temasımız yok” ifadelerini kullandı.