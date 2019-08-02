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02.08.2019
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Fenerbahçe, Kolarov transferini bitiriyor

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Fenerbahçe transferdeki büyük gözdesi Alexandar Kolarov transferinde sona yaklaştı. İtalya’ya giden menajer Mirsad Türkcan, Roma kulübüyle masaya oturdu. Büyük oranda anlaşma sağlandı.

Takvim’in aktardığına göre, 20 Haziran’da İstanbul’a gelen Kolarov, Fenerbahçe ile el sıkışmıştı. Ancak Roma kulübünün tutumu ve 4 milyon avroluk bonservis talebi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

KOLAROV ETKİLİ OLDU

Roma yetkilileri ile görüşen Türkcan’ın 2.5 milyon avro teklif ettiği öğrenildi. Kolarov’un da gitme konusunda İtalyanlar’a büyük bir baskı yaptığı belirtiliyor.

TRANSFER 1-2 GÜN İÇİNDE BİTECEK

Bu gelişme sonrası Roma’nın inadının kırıldığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi. 1-2 gün içinde transferin bitmesi bekleniyor.

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