Fenerbahçe Max Kruse’yi transfer etti

Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, 31 yaşındaki Alman golcü Max Kruse ile 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır. Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır” denildi.

M A X K R U S E. 👊



👉 https://t.co/KcwS4EMnjU pic.twitter.com/6To3LsqBZx — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2019