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26.06.2019
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Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Mehmet Topal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, deneyimli orta saha oyuncusu Mehmet Topal ile yolların ayrıldığını duyurdu. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibarıyla karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bu kararın hem Fenerbahçe’mize hem de Mehmet Topal’a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”

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