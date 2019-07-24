Fenerbahçe, M’Vila transferi için harekete geçti

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını St. Etienne forması giyen Yann M’Vila’ya çevirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, St. Etienne’in deneyimli orta saha oyuncusu Yann M’Vila’nın transferi için harekete geçti.

TRT Spor‘un haberine göre, sarı-lacivertli kulüp, 29 yaşındaki oyuncu için 5 milyon avro talep eden Fransız kulübüne 3.5 milyon avroluk bir teklifte bulundu.

Haberde Sportif Direktör Damien Comolli’nin de M’Vila ile bir görüşme yaptığı ve oyuncunun sarı-lacivertli kulübe sıcak baktığı da kaydedildi.