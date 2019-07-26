Fenerbahçe, Schneiderlin transferi için Everton ile anlaştı

Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin’i kiralamak için kulübü Everton ile anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray’ın da gündeminde olduğu konuşulan 30 yaşındaki Morgan Schneiderlin’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Global’den Yağız Sabuncuoğlu‘nun haberine göre sarı lacivertli yönetim, oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için Everton ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu için kiralama bedeli istemeyen İngiliz kulübünün tek şartı, Schneiderlin’in yıllık ücretinin tamamının Fenerbahçe tarafından karşılanması.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Everton ile anlaşmaya varılması üzerine Schneiderlin’in menajeri Pascal Boisseau ile görüştü. Menajer Boisseau’nun oyuncusu için talebinin yıllık 2.5 milyon avro olduğu öğrenildi.