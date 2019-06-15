Fenerbahçe seriyi eşitledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes’i 82-73 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2 yaptı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 82-73 kazanan Fenerbahçe, evindeki ikinci maçını kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde Nicolo Melli, Kostas Sloukas, Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu’nun performansı etkili oldu. Mücadelede Melli 19, Sloukas 16, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu 12’şer sayıyla oynadı.

Kaptan maçı çevirdi

Karşılaşmanın son bölümlerine 72-72 eşitlikle girilirken Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu attığı 5 sayıyla mücadeleyi sarı-lacivertlilerin lehine çevirdi.

Melih’in sayılarının ardından sarı-lacivertli ekip iyi savunma yaparak üstünlüğünü son ana kadar sürdürdü.

Ataman yine kaybetti

Serinin üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ilk kez galibiyet sevinci yaşayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Ataşehir’den yine mağlup ayrıldı.

Ataman, Galatasaray ve Anadolu Efes’in başında farklı organizasyonlarda 15 kez Ataşehir’de Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko’ya karşı salondan yenilgiyle ayrılmıştı.

Fenerbahçeli taraftarlardan teknik faul tepkisi

Fenerbahçeli taraftarlar, Nikola Kalinic’in ikinci çeyrekte aldığı teknik faul sonrası hakemlere büyük tepki gösterdi.

Tepkilerin uzun süre devam etmesinin ardından hakemlerin talebiyle uyarı anonsu yapıldı.

OBRADOVİC: OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes’i 82-73 yenerek seride durumu 2-2’ye getiren oyuncularının oynama şeklinden dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, şunları kaydetti:

“İki gün önce oyunumuzu değiştirmemiz gerektiğini söylemiştim. Oyuncularıma güvendiğimi ve karakterli insanlar oldukları ve reaksiyon göstereceklerini söylemiştim. Bugün oynayış şekilleriyle gurur duyuyorum. İlk çeyreği domine ettik. Bazı fauller sorun oldu ve Anadolu Efes geri dönüş yapıp, daha iyi oynadı. Onların her zaman kaliteyi takım olduğunu söyleriz. Seri 2-2 oldu ve yeniden başladı. Onların sahasındaki maça hazırlanmamız gerekiyor. Taraftara müthiş destekleri için teşekkür ediyorum.”

ATAMAN: SOSYAL MEDYA HESAPLARIMI KAPATTTIM

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko’nun maçın son toplarında daha başarılı olup, müsabakayı kazandığını dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Ataman, “Maçın başında Fenerbahçe Beko’nun agresif olacağını bekliyorduk ve öyle oldu. İlk çeyrekte 12 sayılık avantaj elde ettiler. Seride 2-1 önde olmamızın oyuncular üzerinde az da olsa rahatlığı oluyor. Fenerbahçe Beko, sahasında kaybetmemek için iyi başladı. İyi bir dönüş yapıp, ilk yarının sonlarına doğru maça ortak olduk. Maçın ikinci yarısı da aynı şekilde geçti. Bitime 1,5 dakika kala eşitliği yakaladık. Son bölümde Larkin’in hücumundan yararlanamadık. Melih Mahmutoğlu ise sayıya çevirdi. Onlar maçın son toplarında daha başarılı olup, kazandı. İki takımın oyuncularını da kutlamak gerekiyor. Bir gün arayla müthiş mücadele var sahada. Avrupa liglerindeki en iyi final serisi oynanıyor” yorumunda bulundu.

Ataman, sosyal medya hesaplarını kapattığını belirterek, “Sosyal medyada Twitter ve Instagram hesaplarımı kapattım. Daha rahatım, kimse bana ulaşamıyor. Bundan sonra böyle olacak” diye konuştu.