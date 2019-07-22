Fenerbahçe’de Benteke operasyonu

Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın çok istediği Christian Benteke için girişimler başlıyor.

Fatanik’in aktardığına göre, forma tanıtım gününde Ali Koç, Damien Comolli ve Ersun Yanal arasında yapılan zirvede sürpriz bir şekilde Christian Benteke ismi gündeme geldi. Yanal’ın çok istediği golcü oyuncu için operasyon başlıyor.

Crystal Palace forması giyen Belçikalı’nın durumunu öğrenmek için Comolli, İngiltere seferine çıkacak. Fransız sportif direktör, İngiliz ekibinin yetkilileriyle masaya oturacak.

Maaşı 4 milyon avro

UEFA’dan, Avrupa kupalarından men gibi ağır bir ceza gelmemesiyle rahat bir nefes alan Fenerbahçe, transferde daha rahat hareket edecek. Sarı-Lacivertliler, senelik 4 milyon avro maaşı olan Benteke’yi 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiralamanın peşinde. Belçikalı’yı getirmek kolay bir transfer hamlesi değil. Ancak yıllarca İngiltere’de çalışan ve burada önemli bağlantıları bulunan Damien Comolli, bu zorlu operasyon için ilişkilerini kullanacak. Yıldız futbolcunun menajerliğini yapan Kısmet Eriş’le temasa geçilecek.

Dizinden ameliyat oldu

Güçlü fiziği ve 1.90 m.’lik boyuyla hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken Benteke, geçtiğimiz sezon dizinden ameliyat olduğu için uzun süre forma giyemedi. Belçikalı forvet, ligin son haftalarında sahalara dönüş yaptı. 28 yaşındaki oyuncu daha önce Aston Villa ve Liverpool’da oynadı.