Fenerbahçe’de gündem transfer

Fenerbahçe, transfer listesini belirleyerek önümüzdeki sezon için harekete geçti. Emre Belözoğlu ve Allahyar Sayyadmanesh ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı lacivertlilerde, Valbuena takıma veda etti.

Fanatik’in aktardığına göre, takımda sözleşmesi bitecek birçok futbolcunun ayrılması bekleniyor. Ersun Yanal’ın direktifleri doğrultusunda takıma ayağa kaldıracak isimler transfer edilecek.

Balotelli iddiası

Damien Comolli’nin geçtiğimiz hafta Fransa’da görüştüğü Mario Balotelli, Sarı-Lacivertliler’i heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. İtalyan yıldız, “Hedeflerimize ulaşamasak bile burada geçirdiğim harika 5 ay için herkese teşekkür ederim” diyerek Marsilya’dan ayrıldığını açıkladı. Balotelli artık resmen boşa çıktı. Fenerbahçe ile 28 yaşındaki oyuncu arasındaki pazarlıkların sıklaşması bekleniyor.

Max Kruse da gündemde

Fenerbahçe’nin listesindeki bir diğer isim olan Max Kruse da Werder Bremen’den ayrıldığını açıklamıştı. Sarı-Lacivertliler’in ısrarla peşinde olduğu Alman golcü, yönetimden zaman isteyerek tatile çıktı. 31 yaşındaki forvetle ülkesi Almanya’nın yanı sıra İngiltere’den kulüplerinde ilgilendiği ancak henüz başka bir teklif almadığı öğrenildi. Fenerbahçe, başka talip çıkmadan işi bitirmek istiyor.

Vedat Muriç atağı

Süper Lig, dün oynanan maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, Vedat Muriç’e imza attırmak için resmen harekete geçti. Başkan Ali Koç’un, Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile bizzet görüşerek Kosovalı yıldızı istemesi bekleniyor. Muriç ise Sarı-Lacivertliler’e imza atmaya hazır. Ersun Yanal, üst düzey bir forvet alınsa bile Vedat Muriç’in de mutlaka kadroya katılmasını talep etti. 25 yaşındaki oynucu ligde 17 gol attı.

YANAL’DAN İKİ İSTEK

Bu arada Ersun Yanal’ın transfer raporunda 30 futbolcuya yer verdiği, listenin başına ise Trezeguet ve Azubuike’yi yazdığı belirtildi. Yanal’ın, özellikle Trezeguet’nin alınmasını istediği ancak yönetimin Mısırlı yıldızın yüksek maliyeti nedeniyle henüz bir girişimde bulunmadığı ifade edildi. Kasımpaşa’nın yıldız futbolcuyu 10 milyon avrodan aşağı bir rakama bırakmayacağı ifade ediliyor. Tecrübeli hocanın orta alan kurgusunu üzerine yapmayı planladığı Azubuike’nin transferi ise Trezeguet’ye göre daha kolay gözüküyor. F.Bahçe Nijeryalıyı kiralama yoluyla kadrosuna katmayı planlıyor.

BRAHİMİ’YE TEKLİF YAPILDI İDDİASI

Portekiz’in A Bola Gazetesinin haberine göre Fenerbahçe Porto ile sözleşmesi biten Yacine Brahimi’ye teklif yaptı.

Real Betis’in de istediği Cezayirli yıldız için sarı-lacivertlilerin yıllık 3 milyon avro, imza parası olarak da yine 3 milyon avro önerdiği belirtildi.

İspanyol ekibinin bütçesini zorlayacak rakamlara çıkan Fenerbahçe’nin Brahimi’yi almaya daha yakın olduğu ve Real Betis’in bu transferden vazgeçeceği yazıldı.