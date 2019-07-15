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15.07.2019
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Fenerbahçe’de hedef Luiz Gustavo

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Transfer sezonuna hızlı başlayan Fenerbahçe’nin geçen sezon Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya forması giyen Luiz Gustavo için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Transferde bu sezon Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ön libero transferi için harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde milli oyuncu Mehmet Topal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ön libero bölgesini Luiz Gustavo ile güçlendirmek istiyor. Sportif direktör Damien Comolli’nin dün Marsilya’ya uçması heyecan yaratırken, edinilen bilgilere göre sarı-lacivertlilerin bu transferde kiralama formülünü kullanması bekleniyor. Gustavo alınırsa Jailson’un satılması gündemde.

Savunmaya takviye

Öte yandan Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nin genç stoperi Yıldırım Mert Çetin, Fenerbahçe ile anlaşma aşamasında.Yapılan görüşmelerin ardından olumlu cevap alan sarı-lacivertli ekibin bu hafta transferi açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon TFF 1’nici Lig’de 25 maça çıkan Yıldırım Mert Çetin, 1 gol kaydederken 4 kez de sarı kart gördü. 22 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe’den haber beklediği ve Gençlerbirliği’nin Erzurum’daki kampında veda hazırlıkları yapmaya başladığı bildirildi.

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Kaynak:DHA

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