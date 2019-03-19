Fenerbahçe’den A Spor’a sert yanıt

Fenerbahçe Kulübü, bugün Ali Koç’un kulübü zarara uğrattığını iddia eden A Spor’a sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe’nin açıklamasında “karşımızda bizi hedef alan bir ‘zihniyet’ bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:

Bugün bir medya grubunun gazetesinden ve ardından spor televizyonunu temsil eden sosyal medya hesaplarından, Başkanımız Ali Koç’u ve kulübümüzü hedef gösteren, çirkin ve maksatlı bir haber servis edilmiştir.

Daha önce bu konuya dikkat çekmiş olmamıza rağmen bu mecralar ‘hiç şaşırmadığımız şekilde’ malum yöntem, üslup ve yaklaşımla yayın politikaları ile kulübümüzü ve başkanımızı hedef almaya devam etmektedirler.

Bu manidar yaklaşımın, hiçbir yayın kurum ve kuruluşuna yakışmayacağını söylemek isterdik ancak karşımızda bizi hedef alan bir ‘zihniyet’ bulunmaktadır.

Duyduğumuz rahatsızlığı açıkça ve bir kez daha dile getiriyor; camiamızın birlik-beraberliğinin ve başlatacağımız kaynak yaratma projesinin başarısının, bu yaklaşıma verilecek en güzel cevap olacağına inanıyoruz.”