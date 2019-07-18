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18.07.2019
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Fenerbahçe’den bir ilk: İnternette antrenör ilanı verildi

birgun.net birgun.net

Fenerbahçe kulübü bir ilki gerçekleştirerek internetten hoca aradığını duyurdu. Sportif Direktör Damien Comolli, David Badia’nın görevine son verildikten sonra antrenör bulmak için internete iş ilanı verdi.

Sözcü‘nün haberine göre, David Badia’nın görevine son verildikten sonra altyapı için antrenör arayan Fenerbahçe, ilginç bir metoda başvurdu. Sarı-lacivertli kulüp ve Sportif Direktör Damien Comolli, ünlü kariyer sitesi Linkedin’e hoca ilanı verdi. İlanda ayrıntılı olarak adaylarda aranan özellikler yer aldı.

İlanda iş tanımı ve aranan özellikler hakkında şu bilgiler yer aldı:

İŞ TANIMI

– Akademide koçluk ve oyun felsefesini geliştirmek.

– 8 yaş altından 19 yaş altına kadar takımların eğitim programlarından sorumlu olmak.

– Tüm akademi antrenörlerinin gelişimini sağlamak.

– Antrenörlere mentorluk yapmak.

– Akademi kültürünün geliştirilmesinde diğer paydaşlarla güçlü işbirliğinin sağlanması.

– Koçluk/ öğretim, oyuncu gelişimi ve sektörle ilgili en iyi uygulamaları araştırmak.

ARANAN ÖZELLİKLER

– UEFA Pro Lisansı (tercih sebebi) ya da lisans ya da akademi yönetici lisansı

– En üst seviye profesyonel futbolda tecrübe

– Benzer bir görevde (kulüp ya da federasyonda) deneyim.

– Antrenör geliştirmede deneyim.

– Mükemmel iletişim becerisi.

– Kendine güvenen, esnek ve motivasyonu yüksek.

– Akıcı İngilizce ile birlikte Türkçe konuşmak


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