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11.07.2019
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Fenerbahçe’den Emre Belözoğlu açıklaması: Yuvasına geri döndü

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun takımın kaptanı olarak geri döndüğünü açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Emre Belözoğlu’nun kaptanlık yapmak üzere takıma yeniden dahil edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçe’nin hayatında ve kariyerinde önemli bir yeri olduğunu ve futbolu Fenerbahçe’de bırakmak istediğini pek çok kez tekrarlayan Emre Belözoğlu da böylece yuvasına geri dönmüş oldu” denildi.

Açıklamada, “Türk futbolunun en önemli değerlerinden biri olarak kabul edilen Emre Belözoğlu’nun yuvaya geri dönmesi, takım ruhunun canlanması ve yeni kuşak oyunculara aktarılması konusunda oldukça önem taşıyor. Güçlü, kararlı, özverili bir duruşa sahip olan Emre Belözoğlu; değerli bireysel özellikleriyle birlikte daha önce Fenerbahçe’de elde ettiği paha biçilemez tecrübelerini de takımdaki genç futbolculara aktararak, sezon boyunca onlara her konuda yol gösterecek ve kulüp büyüklüğünü saha içinde hatırlatacak bir misyona sahip olacak. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da hem takım ruhunun oluşması ve geliştirilmesi hem de Emre’nin ortaya koyacağı futbol performansı anlamında Emre Belözoğlu’na güveni tam. Emre Belözoğlu bu anlamda teknik direktör Ersun Yanal’ın da en büyük destekçisi olacak” ifadelerine yer verildi.

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