16.03.2019
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Fenerbahçe’den Ersun Yanal açıklaması

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Fenerbahçe teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili resmi açıklama yaptı.

Kulüp, “Bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz,” ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe’nin yaptığı açıklama:

“Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında hocamız Ersun Yanal ile yollarımızın ayrılacağı yönünde birtakım iddialar, haberler yer almaktadır.

Zor bir sene geçiren futbol takımımızın, hocamız Ersun Yanal göreve geldikten sonra artan performansı oyun içi istatistikleriyle sabittir.

Futbol takımımız bu sene ligi bitirebildiği en üst konumda bitirecek; gelecek sezon da hocamız Ersun Yanal önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü emin adımlarla gerçekleştirecektir.

Bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz.

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