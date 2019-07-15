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15.07.2019
Anasayfa SPOR "Fenerbahçe'den Frey'i kiralamak istiyoruz"

“Fenerbahçe’den Frey’i kiralamak istiyoruz”

birgun.net birgun.net

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe’den Michael Frey ve Barış Alıcı’yı kiralık olarak almak istediklerini söyledi. Takımdan 12 oyuncunun gittiğini belirten Kartal, transferlerin de büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Spor Toto Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor’da teknik direktör İsmail Kartal, basın toplantısı düzenledi. 5 Temmuz’da hazırlıklara başladıklarını 9 Temmuz’da Erzurum’a geldiklerini kaydeden Kartal, çalışmaların olumlu ve verimli geçtiğini söyledi.

Transferde çok aceleci davranmadıklarını vurgulayan Kartal, “İstediğimiz oyuncuları alabilmek için ekibimizle, kulüple beraber en ince ayrıntılarına kadar değerlendirip titizlikle devam ediyoruz. Birkaç oyuncu daha gelecektir. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal transferle ilgili görüşmeleri sürdürüyor. Vedat Muriç transferi sebebiyle Fenerbahçe’den alınan genç oyuncular Oğuz Kağan, Mahsun ve Burak takıma katıldı. El Kabir de takıma katıldı. Eksik bölgelerimizi tamamlayabilmek için transfer çalışmaları en hızlı şekilde devam ediyor. Transfer kolay bir süreç değil. Faydalı olacağına inandığımız, ekonomik ve Rizespor’un sportif başarısı anlamında gelecek oyuncuları titizlikle belirlemeye çalışıyoruz. Bu oyuncuları takıma katabilmek için çok çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede oyuncuları kadromuza katarak lige en iyi şekilde hazırlanıp başlamak istiyoruz” diye konuştu.

“FREY VE BARIŞ’I KİRALAMAK İSTİYORUZ”

Basın toplantısında soruları da cevaplandıran İsmail Kartal, Fenerbahçe’den Frey’in yanı sıra Barış’ı da kiralamak istediklerini söyledi. Kartal, Frey’in oynayıp oynamayacağına teknik ekip olarak kendilerinin karar vereceğini ifade etti.

Takımdan 12 futbolcunun gittiğini, buna karşılık 7-8 transfer daha yapmak istediklerini anlatan Kartal, “Şu ana kadar 4-5 oyuncu geldi. 7-8 oyuncu daha almak istiyoruz. Bunların bazıları direkt takımda oynayacağını düşündüğümüz isimler, diğerleri genç ve gelecek için yatırım olarak düşündüğümüz isimler. Bu oyuncuların alınmasıyla ilgili planlama içindeyiz” dedi.

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