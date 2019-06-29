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30.06.2019
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Fenerbahçe’den Garry Rodrigues hamlesi

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Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında tam 9 milyon avroluk bir bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’a sattığı Garry Rodrigues, yarım sezonun ardından yeniden Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor.

Suudi kulübünde forma şansı bulabildiği 11 maçta yalnızca 1 kez fileleri sarsabilen ve takımda mutsuz olduğu öne sürülen Rodrigues’in Fenerbahçe’ye transferinin bittiği iddia edildi.

Fanatik’ten Yunus Dilber’in haberine göre Lübnanlı gazeteci Mootaz Chehade, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takımıyla 2023 yazına dek sözlemesi bulunan 28 yaşındaki yıldız ismin Sarı Lacivertliler ile anlaştığını duyururken şu ifadeleri kullandı: “Garry Rodrgiues, Al Ittihad formasıyla Suudi Arabistan’da bir sezondan daha kısa bir süre oynadıktan sonra Türkiye’ye dönüyor ama bu defa Fenerbahçe oyuncusu olarak. Gününde olduğunda çok parlak bir futbolcu.”

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