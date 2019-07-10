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10.07.2019
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Fenerbahçe’den Mesut Özil açıklaması: Herhangi bir ilgimiz yok

birgun.net birgun.net

Fenerbahçe, Mesut Özil’in transferi için herhangi bir girişimde bulunulmadığını, mevcut ekonomik şartlarda da böyle bir adımın atılmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur. Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.  Ancak Fenerbahçe’mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir. Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran’da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.  Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız,”.

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Premier Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran Sky Sports’ta yer alan haberde Fenerbahçe’nin Mesut Özil’i kiralamak istediği iddia edilmişti. Bu haber sosyal medyada sarı-lacivertli kulübü bir hayli heyecanlandırmıştı.

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