Nando de Colo Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren Fransız süper yıldız Nando De Colo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

EuroLeague’e Final Four aşamasında veda eden, Tahincioğlu Basketbol Ligi şampiyonluğunu Anadolu Efes’e kaptıran Fenerbahçe Beko, yeni sezona yönelik iddialı bir kadro kurma çalışmalarına devam ediyor.

Daha öncesinde Luigi Datome ve Kostas Sloukas ile sözleşme yenileyen sarı lacivertliler, son olarak Rusya ekiplerinden CSKA Moskova’da forma giyen Nando de Colo’yu kadrosuna kattı.

beIN Sports’un haberine gör aktardığına göre Fenerbahçe, yıldız basketbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Nando De Colo, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova formasıyla EuroLeague’de çıktığı 34 maçta, 14,7 sayı, 3,4 asist, 2,5 ribaund ve 0,9 top çalma istatistikleri ile oynadı.

De Colo, CSKA Moskova ile birlikte EuroLeague şampiyonu oldu.