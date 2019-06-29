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30.06.2019
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Fenerbahçe’nin kamp programı belli oldu

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Fenerbahçe Futbol Takımı’nın yeni sezon kamp programı belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu hazırlıkları 1 Temmuz Pazartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde başlayacak.

Hazırlıklarını 2 gün boyunca tesislerinde sürdürecek sarı-lacivertliler, 3 Temmuz Çarşamba günü ise kamp için Düzce’deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’ne gidecek.

Fenerbahçe, Düzce’de 13 Temmuz’a kadar sürecek kampın son gününde Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertli takım, Düzce’de gerçekleştirilecek kampın ardından yeni sezon hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde devam edecek. Fenerbahçe, 18 Temmuz Perşembe günü Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile hazırlık müsabakasında karşılaşacak.

Fenerbahçe, 21-25 Temmuz tarihlerinde Avusturya’da kamp yapacak. Sarı-lacivertli ekip, burada 22 Temmuz Pazartesi günü Wolfsburg, 25 Temmuz Perşembe günü ise Hertha Berlin ile hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-lacivertli futbol takımı, 30-31 Temmuz tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek Audi Kupası’na katılacak. Fenerbahçe, Münih kentindeki Allianz Arena’da düzenlenecek kupada 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih ile karşılaşacak. Turnuvanın final ve üçüncülük maçları ise 31 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Sarı-lacivertli takım, Audi Kupası’nın ardından İstanbul’a dönecek ve hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde sürdürecek.

Fenerbahçe, 7 Ağustos Çarşamba günü İtalya’nın Cagliari takımı ile Ülker Stadı’nda hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi son hazırlık müsabakasını ise 11 Ağustos Pazar günü oynayacak. Bu maçla ilgili detaylar, kesinleştikten sonra açıklanacak.

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Kaynak:AA

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