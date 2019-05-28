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28.05.2019
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Fenerbahçe’ye ‘Benfica’ modeli

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz hafta Portekiz ziyaretinde önemli bir görüşme yaptı. Benfica Başkanı Luis Filipe Viera ve yönetimiyle bir toplantı yapan Koç’un kulüp modelini incelediği ortaya çıktı.

Milliyet’in aktardığına göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde Portekiz’e uçtu. Ali Koç’un bu ziyaretinin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı burada Benfica Başkanı Luis Filipe Viera ve yönetimiyle buluştu. Bu buluşmada hem uzun vadeli hem de kısa vadeli planlar masaya yatırıldı.

Benfica modelini yakından takip eden Fenerbahçe’de başkan Koç önemli bilgiler aldı. Yarışmacı bir takım olmanın yanı sıra genç isimleri dünya futboluna kazandıran ve buradan önemli gelirler elde eden kulübün bu modeli hedefleniyor.

Fejsa gündemi

Kulübün altyapı ve üst yapıdaki bu başarısının nasıl sarı-lacivertli takıma aktarılabileceği konusunda bir toplantı yapıldı.

İlk hedef bu olsa da ardından transfer konusu gündeme geldi. İki kulübün birbirinden alabileceği oyuncular üzerine de değerlendirmeler yapıldı.

Burada sarı-lacivertliler adına Lubomir Fejsa ismi öne çıktı. Bu oyuncuyla ilgili Başkan Ali Koç’un temaslarda bulunduğu öğrenildi. 30 yaşındaki orta sahanın Ersun Yanal’ın listesinde bulunmadığı da öğrenildi.

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