Ferat Üngür’e ‘örgüt propagandası’ndan gözaltı

O Ses Türkiye yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür (34), ‘sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla Diyarbakır’da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür’ün sosyal medya üzerinden ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla operasyon düzenledi.

Ekipler, Üngür’ü, evinde gözaltına aldı. Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

‘Örgüt propagandası’ iddiasıyla gözaltına alınan Ferat Üngür, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Üngür, Instagram hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“16 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nce ilgimin bulunmadığı sosyal medya beğenisi nedeniyle bilgime başvurulmuştur. Bahse konu işlemin yapılmasının hemen ardından Emniyet Müdürlüğünden çıktığımı ve günlük programıma devam ettiğimi ifade eder, saygılarımı sunarım.”