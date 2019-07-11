Feray Şahin’i öldüren polise meslekten ihraç kararı

Mersin’de üniversite öğrencisi Feray Şahin’i “taksirle öldürmekten” suçlu bulunan ve 5 yıl 3 ay hapis cezası verilip, tahliye edilen polis memuru Fatih Burak Aykul, meslekten ihraç edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu’nun açtığı idari dava sonucunda, Aykul’un meslekten ihraç edilmesine karar verildi. Feray Şahin (23) 19 Eylül 2017’de Mersin Mezitli’deki evinde, Özel Harekat polisi Fatih Burak Aykut’un (26) silahından çıkan tek kurşunla hayatını kaybetmişti. Tutuklanan polis memuru hakkında Mersin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten adam öldürme” suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Geçen yıl Eylül ayında davanın karar duruşmasında, olayın kaza olduğunu savunan sanık polis memuru “taksirle adam öldürmek” suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar, temyiz edildiği Adana Bölge Adliyesi 4’üncü Ceza Dairesi tarafından da onadı.

Kararın onanmasının ardından, sanık polis memuru, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak yurt dışı yasağıyla tahliye edildi.

Aykul’un tahliye edilmesinin ardından Şahin’in ailesi, dosyayı Yargıtay’a taşıdı.