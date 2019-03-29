Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı

Sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanatçı Ferhat Tunç hakkında savunmasını yapmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Büyükçekmece 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ferhat Tunç katılmadı.

Tunç’u avukatı Damla Koç temsil etti. Tunç’un avukatı Koç, “Müvekkil konser için yurtdışındadır. Yeniden savunma için süre verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme ise 4’üncü celse olmasına rağmen sanık Ferhat Tunç’un savunmasını yapmadığını belirterek hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Duruşma ertelendi.

YURT DIŞINA ÇIKMIŞTI

Sanatçı Ferhat Tunç, 4 Mart’ta “Düşünmeye, konuşmaya, üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim,” açıklamasında bulunmuştu.

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Ferhat Tunç’un açıklaması şöyleydi:

“Hakkımdaki 2 yıllık hapis cezası kararıyla yetinmediler; düğmeye basılmış gibi ‘örgüt propagandası’ ve ‘örgüt üyeliği’ iddialarıyla çok sayıda yeni soruşturma ve davalar açtılar. Dahası hedef gösterdiler. Baskılarıyla, yalanlarıyla bir gün olsun taviz vermedim. Sanatçı kimliğim ile halka karşı sorumluluğumu bir gün olsun ayırmadım. Sesimle yaşadım ama o sesin ahengine de kendim karar verdim ve yine bir gün olsun pişman olmadım. Kimliğim, kişiliğim bana yoldaşlık arz eden bağlamam ve sesimle zor bir yolculuğa çıktım bugün; geride tırnaklarımla kazıdığım bir hayat, yaralı, yorgun bir ülke bırakarak. Düşünmeye, konuşmaya, üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim. Bir adım bile geri atmadan. Akıl ve vicdan bugün sessizliği bozmayı işaret ediyor. Bu zamanları hepimizin emeğiyle, mücadelesiyle en az zararla atlatabilir ve ardından rahat bir nefes alabiliriz. Birlikte yeniden hayal kurabilir ve yeniden kazanabiliriz.”