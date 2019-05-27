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28.05.2019
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Ferhat Tunç’tan 6. Yılında Gezi Klibi: Anne beni Haziran’da bul

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Sanatçı Ferhat Tunç, Gezi direnişinin altıncı yılı anısına, “Anne Beni Haziran’da Bul” adlı şarkısına klip çekti.

Gezi Parkı’nda sakin ve huzurlu bir görüntüyle başlayan klip, daha sonra ağaçların sökülmesi, polis saldırıları ve direnişten görüntülerle devam ediyor.  

Klibin finalinde, hayatını kaybedenler ve ailelerinin görüntülerine yer veriliyor.

Ferhat Tunç, “Anne Beni Haziran’da Bul” parçasına 2016’da yayınlanan “Kobani” albümünde yer vermişti. 

Tunç, İngilizce alt yazılı olarak hazırladığı klibi, bugün kendi Youtube kanalından paylaştı.

Söz ve müziğinin Tunç’a ait olduğu şarkının sözleri şöyle:

ANNE BENİ HAZİRAN’DA BUL

Bir direniş sabahında çıktım sokağa
Polisin kuşattığı yollardan geçtim
Can yakan gazların ve kurşunların
Ölümün soluğunda kavgayı seçtim
Kim diyor ki vurulmuşum
Ah edip vah edip savrulmuşum
Ağlama annem ağlama ne olur
Yüreğine beni dağla dur
Ateş olup yandığım kan olup aktığım
Anne beni Haziran’da bul
Vicdanları kanatır bu nasıl devlet
Bu nasıl bir düzen nasıl adalet
Hırsıza yezide sunulur cennet
Cehennem sofrasında zehrini içtim
Kim diyor ki vurulmuşum
Ah edip vah edip savrulmuşum
Ağlama annem ağlama ne olur
Yüreğine beni dağla dur
Ateş olup yandığım kan olup aktığım
Anne beni Haziran’da bul
Bir adım Ahmet’ti bir adım Ethem
Ali İsmail’e kıydılar neden
Abdocan dediler Medeni sonra
Daha on beşinde Berkin’im Elvan
Kim diyor ki vurulmuşum
Ah edip vah edip savrulmuşum
Ağlama annem ağlama ne olur
Yüreğine beni dağla dur
Ateş olup yandığım kan olup aktığım
Anne beni Haziran’da bul

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