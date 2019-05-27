Ferhat Tunç’tan 6. Yılında Gezi Klibi: Anne beni Haziran’da bul

Sanatçı Ferhat Tunç, Gezi direnişinin altıncı yılı anısına, “Anne Beni Haziran’da Bul” adlı şarkısına klip çekti.

Gezi Parkı’nda sakin ve huzurlu bir görüntüyle başlayan klip, daha sonra ağaçların sökülmesi, polis saldırıları ve direnişten görüntülerle devam ediyor.

Klibin finalinde, hayatını kaybedenler ve ailelerinin görüntülerine yer veriliyor.

Ferhat Tunç, “Anne Beni Haziran’da Bul” parçasına 2016’da yayınlanan “Kobani” albümünde yer vermişti.

Tunç, İngilizce alt yazılı olarak hazırladığı klibi, bugün kendi Youtube kanalından paylaştı.

Söz ve müziğinin Tunç’a ait olduğu şarkının sözleri şöyle:

ANNE BENİ HAZİRAN’DA BUL

Bir direniş sabahında çıktım sokağa

Polisin kuşattığı yollardan geçtim

Can yakan gazların ve kurşunların

Ölümün soluğunda kavgayı seçtim

Kim diyor ki vurulmuşum

Ah edip vah edip savrulmuşum

Ağlama annem ağlama ne olur

Yüreğine beni dağla dur

Ateş olup yandığım kan olup aktığım

Anne beni Haziran’da bul

Vicdanları kanatır bu nasıl devlet

Bu nasıl bir düzen nasıl adalet

Hırsıza yezide sunulur cennet

Cehennem sofrasında zehrini içtim

Kim diyor ki vurulmuşum

Ah edip vah edip savrulmuşum

Ağlama annem ağlama ne olur

Yüreğine beni dağla dur

Ateş olup yandığım kan olup aktığım

Anne beni Haziran’da bul

Bir adım Ahmet’ti bir adım Ethem

Ali İsmail’e kıydılar neden

Abdocan dediler Medeni sonra

Daha on beşinde Berkin’im Elvan

Kim diyor ki vurulmuşum

Ah edip vah edip savrulmuşum

Ağlama annem ağlama ne olur

Yüreğine beni dağla dur

Ateş olup yandığım kan olup aktığım

Anne beni Haziran’da bul