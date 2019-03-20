20.03.2019
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Feridun Düzağaç’tan Alper Taş’a destek çağrısı

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'a müzisyen Feridun Düzağaç'tan destek geldi. "Bir başkası için kefil olmak çok risklidir" diyen Düzağaç, "Ama Alper Taş için sese seve bunu paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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İsmi Beyoğlu Belediye Başkan adaylığına açıklandığı günden bu yana toplumun büyük ilgisiyle karşılaşan Alper Taş’a destek sürüyor. Müzisyen Feridun Düzağaç, Alper Taş’a destek çağrısında bulundu.

Feridun Düzağaç, şunları söyledi:

“Benim yıllar sonra yeniden inanmamı sağlayan, insan olarak çok sevdiğim ve mücadelesini heyecan ile takip ettiğim Alper Taş için, Alper Başkan adına özellikle küskün, bıkkın, inançsız, yorgun, yoğun ya da kişisel protesto hakkıyla küskün olan seçmen dostlara seslenmek istiyorum. Bir başkası için kefil olmak çok risklidir ama Alper Taş için sese seve, bile isteye bunu paylaşmak istiyorum.”

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“Benim seçim bölgem değil ama seçim bölgesinde zaten o sıcak gülümsemesiyle, yüreğiyle, kişiliğiyle herkese dokunduğunu inandığım sevgili Alper Taş için çağrıda bulunmak istiyorum” diyen Düzağaç, “Bunun dışında huzurla atlatacağımız ve vatandaşlık görevini sandıklara giderek yerine getireceğimiz kavgasız gürültüsüz bir seçim diliyorum” diye konuştu.

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