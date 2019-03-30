Ferit Edgü’den ‘korsan bandrol’ isyanı: Uzlaşma yok, böyle biline

Sel Yayıncılık’ın, Türkiye’nin yaşayan en önemli yazar ve yayıncılarından Ferit Edgü’nün kitaplarını korsan bastığı iddiası gündeme geldi. Sel Yayıncılık’ın sahibi İrfan Sancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ferit Edgü ile ‘anlaştıklarını’ ve ‘konunun aralarında kalacağına dair uzlaşmaya vardıklarını’ belirtti.

Gazete Duvar’dan Anıl Mert Özsoy’un haberine göre Hakkari’de Bir Mevsim, Bir Gemide gibi önemli eserlere imza atan 50 Kuşağı’nın önde gelen isimlerinden Ferit Edgü iddialarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bugüne değin, yayınevine bir zarar vermemek için suskunluğumu titizlikle korudum. Bugün, İrfan Sancı’nın açıklamalarında adımın geçmesi üzerine, konuya açıklık getirmek için suskunluğumu bozmak gerekliliğini duydum. İrfan Sancı’nın iddia ettiği gibi aramızda hiçbir açık görüşme olmamış, kezâ hiçbir uzlaşma gündeme gelmemiştir” dedi.

‘GEÇEN YIL YAYINEVİ İLE TÜM İLİŞKİLERİMİ KESMİŞTİM’

Sel Yayıncılık ile aralarında herhangi bir uzlaşma olmadığını vurgulayan Ferit Edgü “Geçen yılın Nisan-Mayıs aylarında, yayıncım Sel Yayıncılık kitaplarımın yayın satışıyla ilgili bazı yolsuzluklarını saptamış, kendilerinden beklediğim inandırıcı açıklamaları alamadığım için de tüm ilişkilerimi kesmiştim. Bu süreç içinde, İrfan Sancı’nın iddia ettiği gibi aramızda hiçbir açık görüşme olmamış, kezâ hiçbir uzlaşma gündeme gelmemiştir. Telif haklarındaki kayıtlar karşılanmadığı gibi böyle bir öneri de almış değilim” diyerek iddiaları yalanladı.