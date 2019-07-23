Festa 2200 Bisiklet Festivali yine Erciyes’te

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce bisiklet sevdalısı Erciyes’te Festa 2200 Bisiklet Festivali’nde bir araya geliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi desteği ile bu yıl tekrar gerçekleştirilecek olan Festa 2200, Türkiye’nin 40 farklı vilayetinden 300 bisikletçiyi kültür, tarih ve tabiat ile buluşturacak. Birbirinden habersiz yüzlerce maceracı bisiklet tutkununun Erciyes’i yaşamak, Kayseri’yi keşfetmek, doğayla baş başa kalmak ve yeni dostluklar edinmek için bir araya geleceği bisiklet festivali 25-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ve dört günlük festival bisiklet meraklılarını Erciyes’e çekecek.

Festival katılımcıları Erciyes Dağı’nın 2.200 metre rakımında bulunan Tekir Kapı Bölgesi’nde, festival için özel olarak hazırlanan kamp alanında konaklayacak. Organizasyonun ilk gününde 6 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Kayseri’nin merkezinde 13 km pedal çevirecek olan bisikletçiler, ikinci günde birçok tabiat güzelliği bünyesinde barındıran Develi ilçesini turlayacak; üçüncü günde ise Erciyes’in eteklerinde yaşayan yılkı atlarının görsel şölenine tanık olacak. Festivalin son gününde de Erciyes Dağı’ndaki parkurda pedal basılacak.

Gündüzleri Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini pedal çevirerek keşfedecek olan bisikletçiler, akşamları dağdaki çeşitli eğlenceler ve konserlerle kamp ateşi başında yorgunluk atacak.