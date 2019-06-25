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26.06.2019
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Fethiye’de denizin rengi sarıya döndü

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde denizin rengi sarı ve yeşile döndü. Tedirginliğe neden olan görüntü hakkında araştırma başlatıldı.

İHA’nın haberine göre Fethiye’de özellikle Çalış Plajı ve kordon boyunca deniz suyunun rengi sarı ve yeşile büründü. Sahilde yürüyüş yapan bazı yurttaşlar cep telefonlarıyla denizin rengini fotoğrafladılar.

Olayla ilgili Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri sudan numune aldı.

Alınan numunelerin, Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü laboratuvarına gönderildiği, sudan yakın zamanda alınan numunelerin sonuçlarının temiz çıktığı öğrenildi. Olası bir kirlilik olayı yaşanırsa ilgili kurumların gerekli çalışmayı başlatacağı ifade edildi.

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