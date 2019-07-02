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02.07.2019
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Fethullah Gülen’in şikayetiyle gazeteci Barış Pehlivan’a hapis kararı

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Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, FETÖ’nün 1 numarası Fethullah Gülen’in şikayetiyle hapis tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Gülen’in şikayetiyle açılan davanın duruşması, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Odatv avukatı Tugay Topbaş katıldı.

Odatv’nin haberine göre kararını açıklayan mahkeme, FETÖ lideri Gülen’in şikayetiyle yargılanan gazeteci Pehlivan‘a önce 6 ay hapis cezası verdi, daha sonra indirim yaparak 5 ay hapis cezasına hükmetti.

Gazeteci Barış Pehlivan’a verilen cezanın gerekçesinde Odatv’de Fethullah Gülen aleyhine okur yorumlarının yayımlanması gösterildi. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, karara istinaf mahkemesinde itiraz edilebileceğini belirtti.

Fethullah Gülen, avukatı Orhan Erdemli aracılığıyla açtığı davada İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi, Barış Pehlivan’a 5 ay hapis cezası vermişti. 10 Ocak 2012’de verilen cezayı, 5 yıl içinde bir daha “aynısını yapmaması” şartıyla ertelenmişti.

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