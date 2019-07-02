Fethullah Gülen’in şikayetiyle gazeteci Barış Pehlivan’a hapis kararı

“Erdoğan’a hakaretten” daha önce 11 ay ceza aldığım için, Fethullah Gülen’in şikayetiyle açılan davada bugün karar verildi. Özetle; F. Gülen aleyhinde yorumları Odatv’de yayımladığım için 5 ay hapis cezasına çarptırıldım. https://t.co/BIEKSpswK5 pic.twitter.com/AI662rpWJF