FETÖ çatı davasında karar: Çok sayıda ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında “yurtta sulh konseyi” üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay “çatı” davasında karar açıklandı. Davada birçok sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında “yurtta sulh konseyi” üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay “çatı” davasının karar duruşması başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki bin 800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada darbe girişiminin beyin takımı sözde “yurtta sulh konseyi” üyelerinin de arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, bazı müdahiller ve tarafların avukatları hazır bulunuyor.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik ve üye hakimler Osman Pediz ve Sefa Taştan ile Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş salondaki yerlerini aldı.

Mahkeme kararları açıklamaya başladı:

Eski orgeneral Akın Öztürk: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başyaveri ve “yurtta sulh konseyi” üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis.

ÖKK timinin komutanı eski kurmay albay Fırat Alakuş: ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Hulusi Akar’ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan: ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Eski tuğgeneral Mehmet Partigöç: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

TRT’ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış: Ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren “yurtta sulh konseyi” üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker: Ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul Terzi: Ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Hulusi Akar’a darbeyi tebliğ eden “yurtta sulh konseyi” üyesi eski tümgeneral Mehmet Dişli: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

“Yurtta sulh konseyi” üyesi eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu: 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Şırnak’taki komando taburlarına Ankara’ya intikal emri veren eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan‘a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis.

2 BİN 500 SAAT KAYIT, 50 BİN SAYFA SAVUNMA

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde iki yıl süren yargılamada, Oğuz Dik mahkeme başkanı, Osman Pediz ve Sefa Taştan ise üye hakim olarak kürsüdeki yerini aldı. Bülent Karakuş ise duruşma savcısı olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerce alıkonulan komuta heyeti, olay gecesi yaralanan vatandaşların da aralarında bulunduğu 2 bin 386 kişi mağdur ve müşteki sıfatıyla dosyada yer aldı.

Yaklaşık bin klasörü bulan dava dosyası kapsamında, darbecilerce o gece yaşamını yitiren polis, asker ve sivil 251 kişi de maktul olarak kayda geçti.



Karar duruşmasına kadar 236 celse görülen davada, sanık ve avukatlarının iddianame, esasa ilişkin mütalaa ve gelen evraka karşı savunmaları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alındı.



Yaklaşık 2 bin 500 saati bulan kayıtlar, 7 katip tarafından deşifre edildi. Sanık ve avukatlarının beyanları 50 bin sayfa tuttu. Ayrıca yargılama boyunca 235 kişi de tanık olarak dinlendi.



Duruşmada mahkeme heyeti, 176’sı tutuklu, 35’i tutuksuz ve 13’ü yakalamalı sanık hakkında hükmünü açıklayacak.



Söz konusu sanıklar arasında yer alan “yurtta sulh konseyi” üyeleri şu isimlerden oluşuyor:



“Eski Hava Kuvvetleri Komutanı orgeneral Akın Öztürk, eski korgeneral İlhan Talu, eski tümgeneraller Osman Ünlü, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Ahmet Bircan Kırker, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Mehmet Partigöç, Murat Aygün, Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık, Sinan Sürer, eski albaylar Ahmet Özçetin, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Fırat Alakuş, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Ramazan Gözel, eski yarbaylar Ertuğrul Terzi, Halil Gül, Özcan Karacan, Savaş Kabaklı ve Turgay Sökmen.”