‘FETÖ’cü Aktroll’ soru önergesi Meclis Başkanı Şentop tarafından reddedildi

FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmalarına konu olan Darbe Komisyonu raporunu yayınlamayan Meclis Başkanlığı, muhalefet milletvekillerinin FETÖ’ye ilişkin soru önergelerini de reddetmeye başladı.

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FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmalarına konu olan TBMM FETÖ’nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunu aradan 3 yıl geçmesine rağmen kamuoyuyla paylaşmayan Meclis Başkanlığı, muhalefet milletvekillerinin FETÖ’yle ilgili soru önergelerini de geri çevirmeye başladı.

CHP’Lİ TANAL’IN SORU ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın k amuoyunda “Aktroll” olarak adlandırılan sosyal medya yapılanmasının FETÖ’yle bağlantısını sorgulayan soru önergesi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından reddedildi.

KAÇ TANESİNDE BYLOCK TESPİT EDİLDİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a yönelik soru önergesi, içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle Tanal’a iade edildi.

CHP’li Tanal, Şentop tarafından işleme konulmayan soru önergesinde, “Aktrollük yapan kaç Twitter, sosyal medya kullanıcısının cep telefonunda FETÖ’nün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock tespit edilmiştir?

AKP’den aforoz edilen kimi eski siyasetçilerin ‘Trol’ ve ‘Troliçe’ dediği Aktroller içerisinde geçmişte FETÖ evlerinde abilik ve ablalık yapanlar var mıdır?” sorularını yöneltmişti.