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29.05.2019
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FETÖ’den tutuklu NASA çalışanı serbest bırakıldı

Türkiye'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan çifte vatandaş NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığı belirtildi.

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Türkiye’de, “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla tutuklu bulunan Türkiye-ABD çifte vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge’nin serbest bırakıldığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yargılanan ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge’ye, 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İddianamede Gölge’nin, 4 Ocak 2014’ten sonra aktif olarak Bank Asya hesabını kullandığı ve “FETÖ üyesi” olduğu belirtilmişti.

ABD vatandaşı Serkan Gölge’nin tutuklanmasına ilişkin o dönem Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy açıklama yapmış, “Dava dosyasının içeriğini ve delillerini bilmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Türk yargısı hakkındaki ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir” demişti.

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