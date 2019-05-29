FETÖ’den tutuklu NASA çalışanı serbest bırakıldı

Türkiye’de, “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla tutuklu bulunan Türkiye-ABD çifte vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge’nin serbest bırakıldığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yargılanan ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge’ye, 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İddianamede Gölge’nin, 4 Ocak 2014’ten sonra aktif olarak Bank Asya hesabını kullandığı ve “FETÖ üyesi” olduğu belirtilmişti.

ABD vatandaşı Serkan Gölge’nin tutuklanmasına ilişkin o dönem Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy açıklama yapmış, “Dava dosyasının içeriğini ve delillerini bilmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Türk yargısı hakkındaki ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir” demişti.