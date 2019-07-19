FETÖ’yle bağlantısı tespit edilen okul Meclis gündeminde

FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında geçen sene Ankara’daki Özel Akıllı Okullar’ın sahibi İdris Yurteri ve 37 yöneticinin FETÖ bağlantısı gerekçesiyle tutuklanmasına rağmen okul 5 Temmuz’da birden bire kapatıldı.

ByLock kullandığı da tespit edilen Yurteri ve 37 yöneticiye uygulanan bu işleme rağmen okulun faaliyetini sürdürmesini CHP Meclis Gündemine getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Özel Akıllı Okullar ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Özkoç, önergesinde “FETÖ’yle ilişkisi tespit edilen okulları hangi bakan ve bakan yardımcıları ziyaret etti?” diye sordu.

Özkoç, Selçuk’a şu soruları yöneltti:

>> FETÖ/PDY ilişkisi tespit edilen bu okulları hangi bakan ve bakan yardımcıları ziyaret etmiştir?

>> Dönemin MEB Müsteşarı Yusuf Tekin FETÖ/PDY şüphesi ile soruşturma başlatılan bu okulları, soruşturma başlatıldıktan sonra (Ekim 2016) neden ziyaret etmiştir?

>> Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Emrullah İşler FETÖ/PDY şüphesi ile soruşturma başlatılan bu okulları hangi tarihte ne amaçla, kaç kez ziyaret etmiştir?

>> Dönemin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü FETÖ/PDY şüphesi ile soruşturma başlatılan bu okulları hangi tarihte, ne amaçla, kaç kez ziyaret etmiştir?

>> 20/8/2018 tarihinde savcılık soruşturması ile yüzde 70 hisseye sahip İdris Yurteri’nin de aralarında bulunduğu 37 yönetici tutuklanmasına rağmen bu okulların kapatılmamasının sebebi nedir?

>> Yaklaşık iki yıldır kapatma işlemi yapılmayan bu okulların 5/7/2019 tarihinde birden bire kapatılmasına karar verilmesinin nedeni nedir?

>> Bazı eski/yeni (özellikle eski) MEB bürokratlarının bu okullarla gizli ortaklık ilişkisi olduğu, bu nedenle bu okulların korunup kollandığı ve hatta bu okullara 50 bin metrekare hazine arazisinin tahsis edildiği iddiaları doğru mudur?

>> Bu kurumları koruyup kollayan o dönemki Bakanlık bürokratları (eski/yeni) kimlerdir? Adı geçen bürokratlar hakkında MEB’de idari, savcılıkta adli bir soruşturma var mıdır?

>> Özel Akıllı Okulların vergi-SGK borcu olmasına rağmen her ay 15-20 milyon lira ‘Eğitim Öğretim Desteği’ bu borçlara yönelik ilgili mevzuat gereğince kesinti yapılmadan neden ödenmiştir? SGK’nın MEB’e yazdığı yazıda, SGK-vergi borcu olan kurumlara ödeme yapılamayacağını belirttiği, buna rağmen Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür vekili Vedat Kuşgözoğlu’nun Ankara Valiliğine resmi yazı yazarak bu okullara ödeme yapılmasını talep ettiği doğru mudur?

>> Öğrenciler için ödenen Eğitim Öğretim Desteği’nin öğrencilerin ödeme yapacağı tutardan düşülmediği, aynı tutarın öğrencilerden tekrar tahsil edildiği doğru mudur?

>> Akıllı Okullara toplamda kaç lira Eğitim Öğretim Desteği verilmiştir?

>> 2013-2018 arasında Ankara’da 32 Özel Akıllı Okul kurulduğu doğru mudur? Bu kadar hızlı büyüyen bir kuruluş Bakanlığınızın dikkatini çekmemiş midir?

>>Milli Eğitim Bakanlığı EBA üzerinden FETÖ/PDY ilişkisi kesinleşmiş olan Akıllı Okulların reklamını yapmış mıdır?

CHP’li Engin Özkoç’ın gündeme getirdiği konular Bakanlık içindeki bir ekibin, “Akıllı Okulları” ve sahiplerini koruduğu, desteklediği iddialarını güçlendiriyor.