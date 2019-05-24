FFP’de yeni perde: Galatasaray geçti, Fenerbahçe takıldı

UEFA, Galatasaray’ın Finansal Fair Play için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu, Fenerbahçe’nin ise Mayıs 2016’da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı için bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı.

UEFA, Finansal Fair-Play konusunda Fenerbahçe’nin yapılan anlaşmasını inceleyerek, sarı-lacivertli kulübü bir üst kurula sevk etti.

UEFA’nın sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fenerbahçe’nin Mayıs 2016’da imzaladığı anlaşma sonrasında 2018/2019 sezonu için “başa baş” bütçe gerekliliğini yerine getirmediği kaydedilirken, sarı-lacivertli kulübün, Kulüp Finansal Kontrol Yargı Birimi’ne sevk edildiğini kaydetti.



Fenerbahçe ile ilgili kararın, birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor.