FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda şampiyon ABD

2019 Kadınlar Dünya Kupası’nın finalinde ABD, Hollanda’yı 2-0 mağlup ederek dördüncü kez şampiyon oldu.

8. kez düzenlenen turnuvada daha önce 3 şampiyonluk, 1 ikincilik 3 de üçüncülük elde eden ABD, 4. kez mutlu sona ulaştı. Firesiz olarak bütün turnuvalarda ilk üçe girmeyi başaran tecrübeli ABD’nin karşısındaki Hollanda ise tarihinde ilk kez ilk dörde girmeyi başardığı turnuvayı ikinci olarak bitirdi.

İlk yarısı golsüz tamamlan maçta ABD, 61. dakikada penaltıdan Megan Anna Rapinoe ve 69. dakikada Rose Lavelle’nin attığı gollerle rakibine 2-0 üstünlük sağladı.

ABD, 1991, 1999 ve 2015 yıllarının ardından kupayı 4. kez müzesine götürmüş oldu.

Turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanan ABD, 26 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

ABD-HOLLANDA MAÇI İLK 11’LER

STAT: Stade de Lyon

SAAT: 18.00

HAKEM: Stephanie Frappart

YAYIN: TRT Spor

ABD: Naeher, O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn, Mewis, Ertz, Lavelle, Heath, Rapinoe, Morgan

TEKNİK DİREKTÖR: Jill Ellis

HOLLANDA: Van Veenendaal, Van Lunteren, Dekker, Van der Gragt, Bloodworth, Groenen, Van de Donk, Spitse, Beerensteyn, Martens, Miedema

TEKNİK DİREKTÖR: Sarina Wiegman