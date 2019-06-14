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14.06.2019
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FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na feminist marşı damga vurdu

birgun.net birgun.net

Fransa’da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda oynanan İsveç-Şili maçı öncesine Fransız feminist marşı damga vurdu.

Karşılaşmayı izlemek için Roazhon Park’ı dolduran taraftarlar 1970’lerin sonunda ortaya çıkan feminist marşını hep bir ağızdan söyledi.

Fransa medyasındaki haberlere göre; Rennes Belediyesi marşın okunması için yerel bir koroyu görevlendirdi.

1971 feminist marşı, Kadın Kurtuluş Hareketi’ni (MLF) kuran Fransız bir yazar ve feminist olan Monique Wittig tarafından yaratıldı.

Marş “köleleştirilmiş ve aşağılanmış” kadınların kaderine ithafen yazıldı.

Marşın sözleri şöyle:

Biz geçmişi olmayan kadınlarız

Tarihi olmayan

Ta bilinmeyen zamanlardan, kadınlarız

Biz kara kıtayız

***

Ayağa kalkalım kadın köleler

Bariyerleri kıralım,

Kalk ayağa, kalk, kalk

***

Köleleştirilmiş, aşağılanmış kadınlarız

Satılan, alınan, tecavüz edilen,

Bütün evlerdeki kadınlarız

Dış dünyadan kovulan.

***

Sadece biz kadınların kaderinde

Birimizden birimiz umursanmıyor

Biz kadınları bölmüşler

Diğer kardeşlerimizden

**

Öfke zamanı geldi, kadınlar

Bizim zamanımız geldi

Artık gücümüzü bilelim, kadınlar

Binlercemize kendimizi anlatalım

***

Hadi kendimizi tanıyalım, kadınlar

Birbirimizle konuşalım, birbirimize bakalım

Kendimizi zorlayalım, kadınlar

Hep birlikte başkaldıralım!

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