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05.06.2019
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FIFA’da Infantino yeniden başkan

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanlığı’na Gianni Infantino yeniden seçildi. 

Fransa’nın başkenti Paris’te FIFA’ya üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 69. Olağan Kongre’de başkanlık seçimi yapıldı. 

Dünya futbolunun çatı kuruluşunda seçime tek aday olarak giren 49 yaşındaki Infantino, 2023 yılına kadar görevini sürdürecek. 

Infantino, 2016’da yapılan seçimde Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al-Halife, Ürdün Prensi Ali bin Al-Hüseyin ve eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Jerome Champagne’ı geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturmuştu. 

Kongrede Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

FIFA’nın bir sonraki kongresi, gelecek yıl mayıs ayında düzenlenecek. 

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