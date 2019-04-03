Fikirlerin tartışılacağı yer mahkemeler değil

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında, 3 yıl önce bir panelde yaptığı konuşmada ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği’ iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması dün görüldü.

Çerkezoğlu, “Sistemin ve rejimin değişmesi gerektiğini söylemek suç değil, bir fikirdir. Fikirlerin tartışılacağı yerler de mahkemeler değildir” dedi.



sendikalardan destek



Sapanca Adliyesi’nde görülen duruşmaya DİSK ve DİSK’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticilerinin yanı sıra; KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, CHP Kocaeli ve Sakarya İl Örgütü ile Sapanca İlçe Örgütü katıldı. Uluslararası sendikal hareketin temsilcileri de dayanışma için Sapanca’daydı. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) avukatlarından Zuzanna Muskat-Gorska, Avrupa Kamu Hizmetleri Federasyonu (EPSU) Genel Sekreter Vekili Penny Clark ve İngiltere Unite Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Tommy Murphy duruşmayı takip etti.



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Suç değil fikir



Savunmasına “Fikirlerin tartışılacağı yerler mahkemeler değildir” sözleriyle başlayan Çerkezoğlu, ülkenin rejim değişikliği ile birlikte fikirlerin, özellikle de iktidarı eleştiren fikirlerin mahkemelerde sorgulandığı ve cezalandırıldığı bir ülke haline geldiğini belirtti.



Söz konusu konuşmayı rejim değişikliği tartışmalarının yaşandığı bir dönemde yaptığına dikkat çeken Çerkezoğlu, “Sistemin ve rejimin değişmesi gerektiğini söylemek suç değil, bir fikirdir. Bu değişikliğin asıl olarak, sokakta da verilecek demokratik bir mücadeleyle gerçekleşebileceğini söylemek de suç değildir. Bu bir fikirdir. İfade özgürlüğü, Türkiye’nin tarafı olduğu İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve AİHM kararları ile güvence altına alınmıştır” dedi.



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Bu fikir, talep ve önerilerin muhatabının mahkemeler olmadığını vurgulayan Çerkezoğlu, “Düşüncelerimin muhatabı, ülkemizde rejimi değiştirerek, bu topraklarda eksiğiyle gediğiyle de olsa var olan 150 yıllık demokrasi birikimini yok etmeye çalışanlardır. Bu antidemokratik rejimin demokratik yollarla değişmesini istemek ve bunun nasıl gerçekleşebileceğine dair fikirlerimi ifade etmek de, benim açımdan sadece bir yurttaşlık görevi değil, aynı zamanda DİSK yöneticisi olarak görevimdir” diye konuştu.



‘söylemekten vazgeçmeyiz’



“Bizler bildiklerimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz” diyen Çerkezoğlu, savunmasını şu sözlerle tamamladı: “Ülkemizde kurulmak istenen yeni rejim, Türkiye nüfusunun ezici çoğunluğunu oluşturan işçi sınıfı için ciddi tehlikeler, tehditler içermektedir. Bu rejim demokrasinin tüm kırıntılarını ortadan kaldırırken, işçi sınıfının haklarını savunmasını ve geliştirmesini engelleyen bir rejimdir. İşçi sınıfının bizlere verdiği görevin ışığında, tarih önünde hesabını vereceğim bir şey varsa, o da bu rejime karşı mücadelenin gerekliliğini ifade etmem değil, bu ifadelerin gereğini yeterince yerine getirip getirmediğimizdir.”



Dava, 9 Temmuz’a ertelendi.